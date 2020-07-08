終審法院駁回沽空機構香櫞上訴申請

終審法院上訴委員會周三(8日)駁回沽空機構香櫞(Citron Research)的Andrew Left就上訴法庭於2019年2月判他敗訴的裁決，而向終審法院進一步提出上訴的許可申請，上訴委員會將於稍後公布駁回申請的理由。

2016年8月，市場失當行為審裁處(審裁處)裁定Left於2012年6月，在發表有關恒大地產集團的報告一事上犯有市場失當行為。審裁處對Left施加了多項命令，包括規定他於5年內不得在香港買賣證券的「冷淡對待」令。

上訴法庭在2019年2月駁回Left針對審裁處就法律論點所作的裁定而提出的上訴。他向上訴法庭提出的有關上訴至終審法院的許可申請，亦在2019年5月24日遭駁回。

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