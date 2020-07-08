摩根資產管理：全球經濟仍不穩　惟股市難大跌

摩根資產管理發表下半年投資展望指出，雖然全球經濟於次季逐步重啟，市場憧憬最差的情況已經過去，但由於美國各地疫情出現反彈，為前景帶來不穩定因素，第三、四季的經濟復甦步伐或放慢。

該行亞洲首席市場策略師許長泰表示，投資者現階段宜「股債平衡」，務求獲得高息的投資回報。投資市場應集中於美國、亞洲及中國；港股則優先選中資股，其次是跨國企業，本地股則持審慎態度。中資股的行業範疇則涵蓋消費服務、雲端及醫療等；跨國企業則以貿易出口的板塊為主；本地股則受累於旅遊業復甦無期，令零售、餐飲、旅遊等相關行業前景暗淡。

至於中美關係方面，他表示，現時距離美國總統大選尚有逾3個月，變數相當大，主要由於疫情變化大。目前民主黨總統候選人拜登的支持度高於美國總統特朗普，若拜登成功當選，而民主黨又能控制參眾兩院，有利推行醫療、潔淨能源等政策，有利相關板塊。

近期中港股市強勢，投資者現階段應否入市？許氏認為，中港股市急近主要由於全球央行量化寬鬆政策令資金過多，繼而湧至資產市場，而中港市場估值較低，令其吸引力上升。據過往量化寬鬆的經驗，他預計3至5年內資產價格會持續上升，即使大市於高位有回調，亦不妨分注入市，並重申持有股票、債券等資產比現金獲得更大回報。

不過，他提醒，雖然量寬政策有助提升市場流動性，但副作用是推升通脹和資產價格，貧富懸殊轉趨嚴重，社會穩定性下降，故他認為，全球各地政府需為刺激經濟和維持社會穩定作出平衡。

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