第15次奉獻身家！「股神」巴菲特再捐226億元

外國傳媒報道，「股神」巴菲特持續其慈善計劃，今年捐出1,600萬股巴郡B股給5家慈善機構，價值約29億美元(約226億港元)，捐贈對象包括微軟創辦人蓋茨夫婦成立的基金會Bill & Melinda Gates Foundation、Susan Thompson Buffett Foundation，以及Sherwood Foundation。

巴菲特自2006年6月起啟動捐錢計劃，把巴郡A股轉換為B股贈給慈善機構，並在2012年8月加碼。今年是他第15次捐贈，累計已捐出逾370億美元(約2,886億港元)。

巴菲特表示，將把99%個人財富捐出。今年捐贈後，他仍持有24.87萬股巴郡A股，價值約675億美元(約5,265億港元)。

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