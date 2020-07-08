內地6月汽車銷量回落　顯示經濟復甦路崎嶇

財經媒體彭博報道，中國內地6月汽車銷量回落，而之前5月錄得罕見增長，印證復甦之路仍崎嶇，疫情大流行令汽車市場連續兩年下滑勢頭惡化。

中國乘聯會周三(8日)表示，6月包括轎車、SUV、MPV和微客的廣義乘用車零售銷量按年下降6.5%，至168萬輛。5月銷量則按年增長1.9%，為一年以來首次增長。

此次下降是該行業遭遇的一個挫折。汽車行業押注隨着中國的大流行病疫情緩解，展廳及購物中心重新開放，需求將恢復。然而，經濟仍在復甦，汽車行業仍面臨長期挑戰：叫車服務正在降低個人買車的需求，而電動汽車等快速發展的新科技，可能會促使一些買家推遲買車決定。

中國乘聯會表示，包括電動汽車在內的新能源汽車銷量也持續下降。6月新能源汽車銷量下降35%，至85,600輛。5月下降26%，而4月和3月的降幅分別為30%和49%。

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