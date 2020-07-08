新盤UPDATES：沙田區洋房連環錄得承接
2020年07月08日 20:27
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疫情反覆未見減慢豪宅買家入市速度，各區高價樓盤續現大額交投，當中沙田區洋房更連環錄得承接。
●駿嶺薈洋房成交價逾1.24億元
據一手銷售資訊網資料，建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，剛售出洋房67號，實用面積4,476方呎，花園面積1,157方呎，成交價逾1.24億元，呎價27,800元。
●富豪‧山峯洋房售5800萬元 呎價近2.6萬
百利保控股(00617)等合作的沙田九肚富豪．山峯，再度錄得洋房成交。9號獨立屋以招標形式售出，成交價為5,800萬元，呎價25,974元，當中包括兩個住宅車位，成交期為720 日。
上述洋房為四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積達2,233方呎，花園501方呎，頂層天台面積393方呎。
該公司執行董事兼首席營運官范統表示，樓盤於10天內錄得5宗成 交，當中4宗為洋房，合共套現超過3.6億元，成績理想。
●龍譽低座特色戶獲4154.2萬元承接
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽錄得特色戶成交。單位為第5座2、3及5樓平台D22室，屬低座複式三房連儲物房單位，實用面積1,205方呎，平台面積529方呎，成交價4,154.2萬元，呎價34,475元。
●KOKO HILLS暫佔四成入票者欲購大單位
會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS連日來已錄超過1,000個認購登記，未來數天入票量料持續增加，大手或三房大單位客源暫佔約四成，疫情對樓盤銷售不會造成太大影響。
恒生銀行(00011)個人貸款業務主管袁建忠稱，是次為樓盤提供Mortgage-Link按揭計劃，存款按揭一息一樣，而優越理財首5年月費可獲豁免。
●經絡按揭為SEA TO SKY推出低至H加1.3厘樓按
長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，本周六將推出285伙進行第3輪銷售，已錄得超額認購，集團會視乎市場反應再決定推盤安排，加推單位具條件加價。他又透露，因應疫情，本周六當日將為到場揀樓準買家提供口罩，料將涉及超過4萬個，總值逾10萬元。
長實集團高級營業經理楊桂玲補充，項目暫已沽出約651伙，套現約68億元。
經絡按揭為該盤推出「置識揀低息按揭雙優惠」，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至為P減2.75厘，封頂息率只2.5厘。
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