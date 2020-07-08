新盤UPDATES：沙田區洋房連環錄得承接

疫情反覆未見減慢豪宅買家入市速度，各區高價樓盤續現大額交投，當中沙田區洋房更連環錄得承接。

●駿嶺薈洋房成交價逾1.24億元

●富豪‧山峯洋房售5800萬元 呎價近2.6萬

上述洋房為四房四套間隔，由地庫至天台共樓高5層，實用面積達2,233方呎，花園501方呎，頂層天台面積393方呎。

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，樓盤於10天內錄得5宗成 交，當中4宗為洋房，合共套現超過3.6億元，成績理想。

●龍譽低座特色戶獲4154.2萬元承接

●KOKO HILLS暫佔四成入票者欲購大單位

會德豐地產常務董事黃光耀表示，茶果嶺KOKO HILLS連日來已錄超過1,000個認購登記，未來數天入票量料持續增加，大手或三房大單位客源暫佔約四成，疫情對樓盤銷售不會造成太大影響。

●經絡按揭為SEA TO SKY推出低至H加1.3厘樓按

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，本周六將推出285伙進行第3輪銷售，已錄得超額認購，集團會視乎市場反應再決定推盤安排，加推單位具條件加價。他又透露，因應疫情，本周六當日將為到場揀樓準買家提供口罩，料將涉及超過4萬個，總值逾10萬元。

長實集團高級營業經理楊桂玲補充，項目暫已沽出約651伙，套現約68億元。

經絡按揭為該盤推出「置識揀低息按揭雙優惠」，全期按息低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，上限低至為P減2.75厘，封頂息率只2.5厘。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626