錦欣生殖遭主要股東減持
2020年07月08日 20:53
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錦欣生殖(01951)公布，獲主要股東告知，於7月7日，JINXIN Fertility Investment Group Limited、JINXIN Global Fertility Company Limited及Amethyst Gem Holdings Limited訂立配售協議，並同意分別出售8,662萬股、2,359萬股及1.34億股，配售價平均為11.18港元。
緊接出售事項完成前，JINXIN Fertility Investment Group Limited、JINXIN Global Fertility Company Limited及Amethyst Gem Holdings Limited各自持有4.8億股、1.3億股及4.46億股，分別佔已發行股本總額約19.8%、5.39%及18.39%。
於出售事項完成後，JINXIN Fertility Investment Group Limited、JINXIN Global Fertility Company Limited及Amethyst Gem Holdings Limited各自的股權將分別佔已發行股本總額約16.23%、4.42%及12.85%，仍為主要股東。
出售事項的預計完成日期為2020年7月10日。
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