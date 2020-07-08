錦欣生殖遭主要股東減持

錦欣生殖( 01951 )公布，獲主要股東告知，於7月7日，JINXIN Fertility Investment Group Limited、JINXIN Global Fertility Company Limited及Amethyst Gem Holdings Limited訂立配售協議，並同意分別出售8,662萬股、2,359萬股及1.34億股，配售價平均為11.18港元。

緊接出售事項完成前，JINXIN Fertility Investment Group Limited、JINXIN Global Fertility Company Limited及Amethyst Gem Holdings Limited各自持有4.8億股、1.3億股及4.46億股，分別佔已發行股本總額約19.8%、5.39%及18.39%。

於出售事項完成後，JINXIN Fertility Investment Group Limited、JINXIN Global Fertility Company Limited及Amethyst Gem Holdings Limited各自的股權將分別佔已發行股本總額約16.23%、4.42%及12.85%，仍為主要股東。

出售事項的預計完成日期為2020年7月10日。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626