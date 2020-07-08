樓價UPDATES：北角港運城累減112萬元售出

二手市場再錄劈價成交，北角港運城套三房單位，4月放盤，累減112萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角港運城1座低層C室，實用面積746方呎，套三房間隔，望園景，於4月放盤開價1,350萬元，至5月調低叫價至1,300萬元，最終以1,238萬元沽出，累減112萬元，減幅達8.3%，實用呎價16,595元。

●北角港運城2座高層C室，實用面積620方呎，兩房間隔，望山景，獲區外換樓客以約1,280萬元承接，實用呎價20,645元，原業主於2016年9月以900萬元購入，持貨4年轉手，帳面獲利380萬元離場，單位期內升值約42%。

●北角形品中層E室，實用面積約564方呎，兩房間隔，獲買家以1,100萬元承接，實用呎價約19,504元，項目本月至今累錄約兩宗二手成交，平均實用呎價約19,897元。

●北角THE JAVA中層B室，實用面積約388方呎，兩房間隔，望海景，叫價約838萬元，議價後以808萬元成交，實用呎價約為20,825元，新買家為外區用家。

●北角慧雅閣B座高層2室，實用面積1,734方呎，四房連工人房間隔，享海景，獲區外換樓客以約3,800萬元承接，實用呎價21,915元。

●筲箕灣永德大廈高層A室，實用面積約328方呎，兩房間隔，原業主開價約575萬元，雙方議價後減約10萬元，以約565萬元成交，實用呎價約17,225元，新買家為外區分支家庭客。

●鰂魚涌太古城7月至今暫錄得8宗成交，平均實用呎價20,768元，日前齊宮極高層A室，實用面積580方呎，兩房則王間隔，望內園景，上月中放盤，叫價1,350萬元，最終以1,228萬元易手，實用呎價21,172元，新買家屬於區內用家。

●西半山錦翠園中層B室，實用面積1,004方呎，三房間隔，望海景，叫價2,178萬元，即獲5組客排隊睇樓，最終放盤不足一星期即減40萬元，以2,138萬元連車位易手，實用呎價21,295元。

●香港仔中心觀海閣中層1室，實用面積721方呎，套三房間隔，享全海景，6月中放盤叫價1,320萬元，最終以1,310萬元易手，實用呎價18,169元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨7月暫5宗成交，平均實用呎價約13,750元，其中8期百老滙街124號中層D室，實用面積674方呎，兩房間隔，望內園景，吸引用家斥資897萬元獲承接，實用呎價約13,309元。

●長沙灣寓．弍捌高層B室，一房間隔，實用面積約324方呎，以約15,000元放租1星期，獲外區客洽詢，議價後減價500元，以14,500元租出，實用呎租約44.8元，業主於2017年3月以約505萬元購入，現享回報約3.4厘。

●西南九龍帝峯‧皇殿6座中低層A室，兩房間隔，實用面積約531方呎，以約27,000元放租約3個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減至以25,400元租出，實用呎租約47.8元，新租客為家庭客。

●大角咀港灣豪庭錄7月首宗成交，單位為1座高層E室，實用面積344方呎，兩房間隔，擁海景，最初開價800萬元，放盤僅5天，議價後獲用家以775萬元承接，實用呎價22,529元，原業主於2015年1月以546萬元購入，持貨5年半，轉手帳面獲利229萬元離場。

●奧運站凱帆軒1座高層C室，實用面積432方呎，兩房間隔，獲首置客承接，單位原放盤叫價980萬元，經商議下調減2%，以960萬元成交，實用呎價約22,222元。

●茶果嶺麗港城7月暫錄8宗成交，平均實用呎價15,055元，其中14座中層H室，實用面積748方呎，套三房間隔，擁海景，議價後以1,150萬元易手，實用呎價15,374元。

●將軍澳領凱9座左翼中層C室，實用面積約732方呎，套三房連儲物室間隔，原叫價930萬元，準買家無睇樓情況下還價，最終獲減10萬元，以920萬元承接，實用呎價約12,568元。

●將軍澳居屋煜明苑焜明閣高層13室，實用面積541方呎，兩房間隔，叫價535萬元，減價15萬元或2.8%，最終獲區內買家於未補價第二市場以520萬元承接，實用呎價9,612元。

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新界區

●馬鞍山迎海‧星灣御23座低層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，以808萬元沽出，實用呎價15,812元，原業主於2014年10月以約635萬元一手購入單位，持貨近6年，帳面獲利約173萬元，單位升值約27%。

●沙田第一城7月至今暫錄約5宗成交，平均實用呎價16,000元，包括17座低層A室，實用面積451方呎，三房間隔，向城門河，剛以635萬元易手，實用呎價14,080元。

●沙田第一城29座低層F室，實用面積451方呎，三房兩廳間隔，放盤兩星期，原叫價740萬元，減價15萬元，獲買家以725萬元承接，實用呎價16,075元，原業主於2014年11月購入上址，當時作價400萬元，持貨5年多至今沽售，帳面獲利325萬元離場。

●火炭銀禧花園2座中層D室，實用面積506方呎，兩房一廳間隔，座向東南，開價740萬元，微減5萬至735萬元，實用呎價14,526元。

●大埔公屋運頭塘邨運臨樓低層18室，實用面積443方呎，兩房一廳間隔，原開價300萬元，放盤1個月，減價18萬元或6%，獲用家於未補價第二市場斥資282萬元承接，實用呎價6,366元。

●粉嶺中心L座中層2室，實用面積約510方呎，原為三房間隔，已改為兩房，叫價670萬元，最終日前以653萬元獲承接，減價17萬元或約3%，實用呎價約12,804元。

●元朗Grand YOHO本月至今錄得3宗買賣，其中1座高層A室，實用面積498方呎，兩房間隔，開價850萬元，議價後以799.9萬元易手，實用呎價16,062元，買家為上車客。

●元朗區本月暫錄40宗二手買賣，新元朗中心單日連錄兩宗，包括4座低層B室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價620萬元，議價10萬元，以610萬元沽出，實用呎價13,090元，同座另一個中層同面積C室單位，叫價645萬元，零議價沽出，呎價13,841元。

●元朗尚悅1座低層F室，實用面積約355方呎，兩房間隔，望內園景，今年5月以528萬元放盤，經議價後減價35萬元或約6.6%，最後以493萬元沽出，實用呎價約13,887元，屋苑現時有約150個單位放售，叫價由500萬元起。

●屯門豐連2座高層G室，實用面積276方呎，開放式間隔，租客為外區客，考慮到該區鄰近工作地點，可節省通勤時間，獲減價500元，決定以9,000元即睇即租，實用呎租32.6元，如以業主於2019年以428萬元購入，租金回報率達2.5厘。

●屯門盈豐園1座高層F室，實用面積367方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，雖然業主未有提供議價空間，但租客考慮到單位符合要求，決定以11,000元即睇即租，實用呎租30元，以同類型單位估價約467萬元作計算，該單位的租金回報率達2.8厘。

●屯門豐景園3座高層7室，實用面積342方呎，兩房一廳間隔，日前獲區外首置客即睇即買，以473.8萬元購入自用，實用呎價13,854元，原業主於2010年以約113.1萬元購入，帳面獲利約360.7萬元，單位升值逾3倍。

●荃灣愉景新城4座低層F室，實用面積約653方呎，套三房間隔，原業主去年放租上址，其後開價約950萬元放售，議價約70萬元，以880萬元售出，實用呎價約13,476元。

●青衣盈翠半島7座中層A室，實用面積約518方呎，兩房間隔，原業主叫價態度強硬，以零議價920萬元沽出，實用呎價約17,761元，現時屋苑有約38個單位放售，入場價由830萬元起。

●東涌映灣園11座極高層F室，實用面積565方呎，兩房間隔，叫價710萬元，新近獲投資者即睇即買，成交價695萬元，實用呎價12,301元，上址位於極高層，因屋苑放盤短缺，難得交吉可睇樓，投資者一睇即中，隨即承接，以同類型單位市值月租約15,000元計，預計租金回報約2.6厘。

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