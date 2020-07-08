異象！美股升但恐慌指數唔識大跌 有何啟示？

雖然環球股市近期不跟基本因素而愈升愈有，但市場人士觀察到一個異象，就是俗稱「恐慌指數」的美國VIX指數沒有顯示市場「不恐慌」，反而一直處於長期平均值20以上，意味市場縱使上揚，但投資者依然存着很大的戒心，積極為調整而對沖風險。

就此，於2018年10月警告股市未跌完而結果12月大跌、2019年則預計難有大冧市，結果又言中的Evercore ISI首席投資組合策略師Dennis Debusschere表示，雖然VIX指數近期水平已較3月時高於80的高峰低了許多，但仍徘徊在史上首10高的數值榜上，以目前VIX水平來說，意味股市每日波幅可高達1.7%。

高VIX指數反映復甦之路上充滿不確定性，無論是經濟或股市皆然。DeBusschere表示，VIX指數能否持續下降要視乎新冠肺炎疫苗和治療方法是否能研發出來，以及美國是否會再通過財政方案「派錢」。

根據Sundial Capital Research分析師Troy Bombardia指出，周一(6日)是標指在過去100日中，第22次升幅在1.5%以上，顯示波動力度顯著。這樣的波動程度常見於熊市及市場從熊市中復甦上升的時候。

在1930年代大蕭條時期，上述情景通常隨之而的是冧市，但二戰後並非如此，股市在6至12月後一直上揚，包括1975年、1982年和1988年。

那麼，究竟後市是升還是跌？若根據二戰後走勢，VIX指數料會持續下跌，股市則上漲。一旦是相反，就要提防近月的升市玩完。

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