眾矢之的！報告指Fb在打擊歧視方面做得不夠多

社交媒體巨頭Facebook(Fb)在打擊歧視內容方面再受壓力，外國媒體報道，由該公司委託的一份報告表明，Fb在這方面還做得不夠多，其所作出的一些決定顯示對民權的漠視。

該調查是由Fb委託，旨在回應外界對其指摘，涉及到數據隱私、選民壓制、煽動暴力和政治廣告缺乏透明度等問題。

該報告指出，對於Fb的表現，民權團體中許多人變得心灰意冷、沮喪和憤怒，他們希望Fb在促進平等和打擊歧視方面做得更多，同時也要保護言論自由。

事實上，Fb正面臨約900家廣告商抵制，包括可口可樂，因與競爭對手相比，該公司對政治言論採取了不插手的方式。

最近的例子是Fb沒有對美國總統特朗普5月份發布的一篇帖子採取行動，而其競爭對手Twitter則將其標記為煽動暴力。

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