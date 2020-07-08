新經濟真的好境？創科企業全球裁近7萬人

新經濟企業被視為是今次疫情贏家，惟事實上，自3月起截至上周，全球有近7萬名科技新創公司員工失業，包括美國矽谷在內的新創公司，裁員人數已超過2.55萬。

外國傳媒報道，據英國經紀公司BuyShares.co.uk報告顯示，受疫情影響，從3月起截至上周，全球有近7萬名科技新創企業員工失業，且包括Uber、Airbnb等知名新創公司都在裁員，例如Uber在5月宣布裁員超過6,500人，佔員工約1/4；Lyft亦擬削減約17%人手。

另據IT產業貿易組織CompTIA數據，人工智能和其他新興數碼工具開發的新創公司已連續4個月裁員，涉及破紀錄的11.2萬人，因科技公司正爭相削減成本。

它們裁員的主因是找不到足夠的「金主」，據市場情報公司CB Insights數據顯示，今年首季全球對新創企業的私人投資金額按年驟減22%，至670億美元。

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