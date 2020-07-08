夜市UPDATES：金價上攻道指升200點　港夜期高水

雖然美國疫情未見好轉，避險情緒升溫的同時，美股周三持續反彈，道指目前升幅擴大至187點，報26,077點；標指報3,168點，升23點；納指報10,461點，升117點。

港股期指夜市表現向好，現報26,140點，升78點，高水11點。

科技股繼續是市場焦點，其中蘋果公司和微軟等主要科技公司的股票分別上漲了2%和1.7%，Netflix和Alphabet均上漲近1%。

英國推出新一輪刺激經濟計劃，規模達300億英鎊(約2,932億港元)，當中挽救職位措施涉90億英鎊，又把餐廳、酒店及景點的銷售稅率由20%削至5%。此外，繳交買樓印花稅的門檻提升至50萬英鎊，直至明年3月底為止，意味90%置業人士毋須繳交任何印花稅。歐股尾市繼續受壓，英股跌0.3%；德股跌0.37%；法股跌0.86%。

黃金自2011年11月以來首次沖破1,800美元關口，紐約期金最新報每安士1,822.1美元，升0.67%，分析認為，避險情緒成為了推動金價走高的關鍵因素。AxiCorp首席市場分析師Stephen Innes表示，市場關注的焦點依然在美國。

【21:30】疫情再度惡化令美國經濟重啟步伐受阻，道指周二重挫近400點，周三早段回穩，道指升111點，報26,001點，而以科技股為主的納指再升81點，至10,425點。

券商富瑞指出，美國的商場人流在5月及6月上旬反彈，截至上月中，人流回復至正常的7成，惟之後復甦停滯不前，在6月份最後一周，人流回落約3個百分點，該行分析員稱，感染憂慮使消費者避免前往實體零售店。

美國最大零售商沃爾瑪股價周二逆市急升6.78%，反觀網購巨人亞馬遜股價倒跌1.86%，主要是有報道指沃爾瑪即將推出名為Walmart+的服務，年費98美元，服務優惠包括即日送貨，對亞馬遜的Prime構成競爭。沃爾瑪股價周三早段報126.95美元，無升跌，亞馬遜回升0.96%至3,029美元。

蘋果公司(Apple Inc.)獲德銀調高目標價，由380美元上調至400美元，即較周二收市價有7.3%上升空間，但該行同時指Apple股價最近急升令人憂慮。Apple股價周三早段報377.32美元，升1.26%。

業績方面，牛仔褲品牌Levi's次季盈轉虧，蝕3.64億美元或每股91美仙，收入大跌62%，公司宣布削減700個職位，相當於約15%總部辦公室人手，料每年可節省1億美元。Levi's股價周三早段挫4.19%至13.25美元。

美國鋁業料第2季虧損收窄至介乎1.9億至2.05億美元，優於預期，股價早段急升5.65%至11.87美元。

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