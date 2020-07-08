【全球攬炒】墨爾本封城　澳洲經濟料再失270億

外國傳媒報道，由於新冠肺炎病例激增，迫使澳洲第2大城市墨爾本重啟疫情限制措施，澳洲最大銀行警告，為期6周的封鎖措施將重挫澳洲經濟增長，今年經濟產出損失恐接近50億澳元(約270億港元)。

澳洲4大銀行之一的西太平洋銀行(Westpac)警告，除非聯邦政府將債務水平上調兩倍，並再「保就業」政策延長至明年6月，否則失業率將飆升。該行同時下調澳洲今年經濟萎縮至4.2%。

該行首席經濟學家Bill Evans表示，墨爾本的情況凸顯了包含疫情管控、停工，以及不可避免的信心崩潰危機。

澳洲政府定於7月23日發表小型預算案聲明，說明將採取何等措施及利用何種形式的方案。

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