【全球攬炒】傳英國快速時尚巨頭Topshop不續租中環店

有市場消息指，英國快速時尚巨頭Topshop將不再續租位於中環的旗艦店，時間或是今年10月。一旦成真，將是撤出香港實體店市場，只會維持網上服務。資料顯示，該旗艦店於2013年中開幕。

Topshop是一個快速時尚品牌的商業奇迹，從英國紅到歐美再到亞洲。該公司於1964年在英國倫敦成立，當時只是在Sheffield百貨公司中間有一個Peter Robinson的專櫃，一年後Peter Robinson百貨公司給了Topshop地下層很多的空間。1974年成為獨立零售商。

事實上，疫情令很多著名服裝名牌也撐不住。始創於1818年、服務過40位美國總統，也是Polo衫先驅的服飾品牌Brooks Brothers周三(8日)宣布申請破產，將尋求新買家。

報道指出，Brooks Brothers自2001年被意大利著名眼鏡公司Luxottica創辦人的兒子Claudio Del Vecchio收購後，隨即開始着手整頓品牌，雖然有進展，但依然苦於激烈競爭及高昂租金，疫情的「在家工作」潮流更導致需求銳減。

儘管該公司已申請破產，但強調買家要符合該品牌的核心價值、文化及雄心。目前該公司在全球有500間商店，其中北美地區有250間。

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