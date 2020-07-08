11月大選前要沽貨？高盛：今年或需延遲數周才有結果

美國總統大選將在今年11月舉行，惟受疫情影響，今年將有「嶄新變數」，穩陣的投資者或許要在大選前「減磅」或「沽貨」。

高盛認為，受疫情打擊，今年使用郵寄的選票數量可能增加，導致選舉結果將「延遲幾周」才出爐，相關波動維持的時間可能超出預定的選舉結束日期(11月3日)，使股市11月面臨的波動也顯著上升。

該行指出，今年總統大選的結果可能會推遲到11月3日後才公布，延遲的時間可能「長達幾周」，因此和選舉相關的波動性維持時間也可能超過11月3日。目前期權市場的交易員似乎認為，選舉結果可能不會在11月3日宣布。

儘管11月20日的期權到期日，為11月3日提供了兩周緩衝時間，但考慮到延遲公布選舉結果的可能性，該行建議客戶應將期權履約日延長到12月18日。

該行舉例，在2000年前總統小布殊和對手戈爾的總統大選中，由於形勢太接近，結果花了34天才決定選舉結果。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626