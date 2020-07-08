【財經評論】中美經戰無回頭　化解困局靠自強

中美貿易戰開打已逾兩年，雖然今年初簽訂首階段協議，但隨着疫情衝擊，雙方角力範疇已擴至科技、金融等領域，一場更全面、更持久的鬥爭已屆白熱化，當全球經濟兩強選擇抗衡，勢將改變一體化格局。面對美國霸權主義和政經制裁，中國得積極構建和鞏固自己的「主場」，期盼透過優化內部供需運轉，保持競爭力，以抗衡美國圍堵。

過去全球經濟一體化，各地能充分利用自身資源和優勢，然後集中一地組裝產品銷售，在產業成本優化和市場最大化下，全球貿易蓬勃發展，使經濟保持相對高速運行，惟始終各地優勢和資源不盡相同，久而久之難免產生摩擦。以高產值的電子消費品為例，美國享有技術優勢，能利用新興市場低廉的勞工及土地成本將利潤最大化，藉進口價廉物美的日用品維持低通脹，可新興市場的製造業僅能賺取微薄利錢，且須面對勞工福利被剝削、資源透支、污染，以及經濟掌控於發達國等問題。

中國過去數十年來作為「世界工廠」，隨着經濟發展至樽頸階段，若要過渡至成熟體系，就需要推動製造業升級改造，發展自主技術。可這正正觸及美國核心利益，故總統特朗普發動貿易戰絕非偶然，首階段協議雖已簽紙，但中國既要承擔購買大量美國商品，又要就部分出口至美國的商品繳付額外關稅，還有5G技術發展受阻撓，在美上市的中概股成為針對對象，角力沒有緩減，反而不斷升級。

因此，一場沒有硝煙的戰爭已無可避免地全面開打，中國能否跨過這道坎，將成為未來崛起的關鍵。保持合縱連橫的對外策略，避免孤立，固然是應對圍堵之策，惟現實是美國的霸主地位非省油的燈，面對其步步進逼，中國可以主動做的是「自強」，包括盡快減少依賴進口技術及強化內部市場機制。對外是透過科創板，讓內地龍頭科企有融資渠道抗衡海外巨企；讓中概股返回香港上市，應對在美風險。對內是加快金融改革開放，營造可觀的發展機遇來吸引各路資金，既可化解美國抵制，又能增強談判籌碼；更重要是加快發展數碼貨幣，以領先世界的方式協助加強宏觀調控、為新經濟締造更有利的環境。

回看當年俄羅斯遭美國制裁，靠的就是本土市場和進口替代熬過來，更何況中國擁有14億人口，倘能善用，會是一個強而有力的內部需求基礎。說到底，大國崛起得靠自己，不懼戰、不畏戰，因這是必經階段！

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