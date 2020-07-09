東方日報B1：科技戰激化　中國經濟料頂得住

中芯通告顯示，聯席主承銷商已按每股27.46元人民幣的發行定價，向網上認購的公眾投資者額外發行近2.53億股，若超額配售選擇權被全額行使，中芯新發行股數將擴大至逾19.38億股，集資額將達532億元人民幣。中芯擬將今次「回A」所得資金的40%投放於專注14納米及以下製程的子企中芯南方。

中芯港股股價周三(8日)又反彈9.17%，收報39.9元。一派意見認為，中芯「食正」電子設備晶片含量提升，亦配得上A股半導體公司的高估值，不少人認為中芯「回A」本質是集資追趕先進製程，說明其盈利能力及技術仍遠遜現時估值低得多的行業龍頭台積電，就算追上屆時回報亦存疑，況且台積電每季有息派，故中芯估值太偏離基本因素。

惟外資分析師指，中芯是內地晶片製造龍頭，不難取得國家廉價資金，而內地投資者覺得獲國家支持就「信得過」。華興資本指，中國傾向只扶持半導體行業供應鏈內的內地「一哥」。

事實上，中國爭取晶片供應自主一直是內地的熱門話題，中芯現在「回A」更適逢中美關係急轉直下，資金及技術隨時被封殺，處境令人聯想起當年吞併克里米亞後的俄羅斯。

俄國學者Evsey Gurvich及Ilya Prilepskiy的研究指，沒有香港這種國際金融中心的俄國，2014年被歐盟和美國等制裁，歐美招數包括限制俄國大型銀行取得外國融資，及針對能源是俄國經濟支柱，限制俄企取得先進石油和天然氣開發技術；而不被制裁的俄企取得外資的能力亦受打擊，資金流出和外國直接投資(FDI)下滑亦削弱內需。

俄羅斯央行第一副行長Sergey Shvetsov去年初來港出席論壇時曾言，如沒被西方制裁，俄國經濟增長會高一截，但俄國尚能應對資本流出，「進口替代」就是一招。「進口替代」策略，是指以本國產品來替代進口品，透過措施限制某些進口品，以扶植或保護本國同類產品的發展，減少本國對國外市場的依賴。

上述學者亦指，俄企運用早年獲外國資產償還外債，局部對沖國家資金壓力。英媒則分析，俄國比外界想像「捱得」，除進口替代，還因當局減低公共開支、促使銀行及主要企業整頓資產負債表，及把超出一定水平油氣收入撥入儲備基金「積穀防饑」。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，萬一中國步俄國後塵遭圍堵，經濟增長也會縮一截，但應該會有更多時間和空間去應付。俄國出口較為單一，只依賴石油和軍備，惟中國較多元，並有俄國10倍人口支撐內需。當然發展科技要依賴海外技術，如果進口封鎖範圍擴大，難免會窒礙研發速度和經濟升級。

而從資金面去看，吳卓殷指，中國的進出管制比俄國緊，而外商來華開設業務是為了就近照顧龐大市場，而且撤離成本不菲，因此短期難見資金大舉撤離中國。再者，以對付俄國的手段制裁中國大型銀行，其衝擊未必是美國以至全球所能承受，美國政府應不至於這樣狠。而當中國外儲減少，內地應該會優先進口糧食，至於原油產地會否接受美元以外貨幣去「找數」則有待觀察。

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