國泰股價今年累挫37%　嘯後新低

國泰早前獲港府注資打救後，股價一直無起色，周三收市跌2.17%至7.23元。信誠證券聯席董事張智威指，港股踏入7月後一直上升，惟國泰股價仍然「升唔起」，股價前景相當暗淡。他又稱，股神巴菲特亦沽清航空股，反映整個航空板塊都不用考慮。

事實上，亞太區內同業的經營狀況同樣艱難。東南亞最大廉航、馬來西亞上市的亞航集團(AirAsia Group)被其核數師安永會計師事務所質疑，在疫情摧殘下集團持續經營能力。

安永報告指，亞航集團去年全年流動負債已較流動資產超出18.43億馬元(約33億港元)，同年更錄淨虧損2.83億馬元(約5.2億港元)。惟本財年遇上疫情爆發，旅遊限制致全球航空需求下挫，進一步打擊集團現金流，集團財務狀況「存在重大不確定性」。

3月底開始全面停飛的亞航本周公布，截至今年3月底止首季轉蝕8.03億馬元(約14.7億港元)，去年同期賺9,608.9萬馬元(約1.76億港元)。該集團行政總裁Tony Fernandes指，正面臨2001年來最大挑戰，將透過不同方式集資。

韓國SK集團上月表示正考慮購買亞航小量股份的提議。另有消息指，亞航於五月向馬來西亞銀行發出備忘錄，要求借貸10億馬元(約18億港元)。惟分析指，亞航今年至少需20億馬元(約36億港元)才能維持營運，最好的做法是尋求政府救助。安永報告同樣指出，隨着封鎖措施逐步解除，亞航營運狀況改善，但要持續經營則取決於集團能否成功集資及政府採取的政策。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626