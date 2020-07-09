歐股收市受壓　德銀跌逾1%

歐股周三(8日)收市受壓，英國富時100指數收報6,156點，跌33點或0.55%；法國CAC指數收報4,981點，跌62點或1.24%；德國DAX指數收報12,494點，跌121點或0.97%。

英國財政大臣辛偉誠周三宣布一系列紓困措施，包括寬減部分行業的營業稅，以及撥出90億英鎊，鼓勵企業重新採用早前停薪留職的員工。

辛偉誠又宣布，將寬減旅遊等行業的營業稅，由現時的20%減至5%。此外，市民8月每逢周一至周三，外出餐廳用膳可獲政府補貼一半費用，最高金額為每人10英鎊。

個股方面，德意志銀行遭紐約金融監管機構罰款1.5億美元，因該行與涉嫌組織未成年少女性販運網的已故美國億萬富豪愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的交易上失職。德意志銀行股價收跌1.08%。

德國物流公司德國郵政第二季營業利潤增長了16%，並表示將向50萬名工人發放獎金，以應對疫情危機。德國郵政股價升0.68%。

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