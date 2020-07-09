美股收市：道指升177點　納指創新高

疫情再度惡化令美國經濟重啟步伐受阻，美股周二(7日)受挫後，3大指數周三(8日)回穩，道指收報26,067點，升177點或0.68%；標指收報3,169點，升24點或0.78%；納指收報10,492點，升148點或1.44%，創收市新高。

券商富瑞指出，美國的商場人流在5月及6月上旬反彈，截至上月中，人流回復至正常的7成，惟之後復甦停滯不前，在6月份最後一周，人流回落約3個百分點，該行分析員稱，感染憂慮使消費者避免前往實體零售店。

美國最大零售商周二據報即將推出名為Walmart+的服務，年費98美元，服務優惠包括即日送貨，對亞馬遜的Prime構成競爭。沃爾瑪股價周三收跌2.02%；亞馬遜則升2.7%。

蘋果公司(Apple Inc.)獲德銀調高目標價，由380美元上調至400美元，即較周二收市價有7.3%上升空間，但該行同時指Apple股價最近急升令人憂慮。Apple股價周三收報381.37美元，升2.33%。

美國鋁業料第2季虧損收窄至介乎1.9億至2.05億美元，優於預期，股價收跌1.25%，報11.09美元。

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