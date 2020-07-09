摩通：美股標指有望「輕鬆」再創新高

外媒報道，雖然本月開幕的財報季或許會是全球金融危機以來最糟糕的一次，但摩根大通認為目前還不是拋售股票的時候。

該行策略師Marko Kolanovic表示，儘管企業盈利預期在新冠疫情中下降，使標普500指數市盈率達到20年來最高水平，但在經濟刺激措施的情況下，相對於債券而言，股票還是顯得便宜，這可能會促使例如養老基金之類的資產管理機構轉移資產配置，從固定收益轉移到股票。

摩根大通數據顯示，從對沖基金到量化交易員，股票持倉都低於通常水平。如果持倉達到歷史中值，即增加4,000億美元股市持倉，Kolanovic認為，「大市可以輕鬆再創新高。」

標普500指數周三收報3,169點左右，較2月創下的紀錄高點3,386.15點低約6.4%。

Kolanovic表示，許多投資者還沒有追貨買入，他們卻步的理由是因為盈利預測受到新冠肺炎疫情的影響，股票估值相對於歷史水平而言偏貴。他指，這個觀點未有留意到大量資金不僅投資於股票，而且還投資於各種資產。

他在報告中稱，「基金經理們正買入大型科技股和動量股，同時沽空較小的周期股和價值股，認為這種交易策略是部分是受市場對新冠疫情將惡化(或不會好轉)並將導致經濟永久性轉變的預期推動。」他預期若重新定價，可能導致動量股迅速下跌，價值股上漲。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626