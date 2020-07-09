【外匯點評】溫灼培：英國以「澳洲模式」脫歐可行嗎？

回憶多月前，英國首相約翰遜曾期望在離開歐盟後，英國可用上加拿大模式與歐盟訂立貿易協議，但當時遭歐盟否決。本周初約翰遜向外公開指，致電予德國總理默克爾，要求在脫歐後改以澳洲模式繼續與歐盟在貿易上聯繫。究竟甚麼是澳洲模式？

其實，所謂的澳洲模式，即基本上是接近在無協議下脫歐。據了解，澳洲已與歐盟在貿易上談判超過12年，但雙方仍未能達成全面貿易協議。澳洲除了在個別幾項特定商品，如礦物、工業用金屬及木材等與歐盟達成關稅協議，基本上便無任何協議。當然，由於英國的出口與澳洲不盡相同，相信約翰遜的意思是，想把英國好幾項的主要出口，先與歐盟訂立重返歐盟單一市場的關稅水平，便在一個大致上無協議的情況下離開歐盟。

如英國真要這樣做，筆者認為英國經濟將相當危險。因為時間上現距離今年底英國脫歐過渡期屆滿不足6個月。但英國暫時只與20個小國達成貿易協議，佔其整體出口不足一成。除非英國要求延脫歐過渡期，料英鎊不易升破1.26美元阻力。支持料於1.22美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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