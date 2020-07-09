新股專輯：歐康維視超購1894倍　永泰生物定價11元

尚未有盈利或收入生物科技企業歐康維視生物的香港公開發售部分錄得超額認購約1,894.76倍，每股發售價定為14.66元，為招股價上限定價，料淨集約14.23億元。每手500股計，1手中籤比率5%，要認購300手即15萬股才可穩獲1手。

另一隻尚未有盈利或收入生物科技企業永泰生物的香港公開發售部分錄得超額認購約258.58倍，每股發售價定為11元，為招股價上限定價，料淨集約10.24億元。每手1,000股計，1手中籤比率20%，要認購100手即10萬股才可穩獲1手。

內地房地產物業管理公司正榮服務香港公開發售部分錄得超額認購約101倍，每股發售價定為4.55元，接近招股價3.6至4.7元的上限定價，料淨集約10.71億元，每手1,000股計，1手中籤比率40%，要認購70手即7萬股才可穩獲1手。

電子煙生產商思摩爾國際每股發售價定為12.4元，以招股價上限定價，料淨集約68.62億元，香港公開發售部分錄得超額認購約115倍。每手1,000股計，1手中籤比率20%，要認購20手即2萬股才可穩獲1手。

中國蜀塔每股發售價定為0.3元，接近招股價0.25至0.4元的中間價定價，料淨集約2,100萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約28.09倍。每手10,000股計，1手中籤比率60%，要認購7手即7萬股才可穩獲1手。

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