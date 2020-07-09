新股專輯：歐康維視超購1894倍 永泰生物定價11元
2020年07月09日 07:10
東網電視更多新聞短片
多隻新股齊公布招股結果，歐康維視生物(01477)、永泰生物(06978)、綠城管理(09979)、正榮服務(06958)、思摩爾國際(06969)、虎視傳媒(01163)及中國蜀塔(08623)均於周五(10日)掛牌。
尚未有盈利或收入生物科技企業歐康維視生物的香港公開發售部分錄得超額認購約1,894.76倍，每股發售價定為14.66元，為招股價上限定價，料淨集約14.23億元。每手500股計，1手中籤比率5%，要認購300手即15萬股才可穩獲1手。
另一隻尚未有盈利或收入生物科技企業永泰生物的香港公開發售部分錄得超額認購約258.58倍，每股發售價定為11元，為招股價上限定價，料淨集約10.24億元。每手1,000股計，1手中籤比率20%，要認購100手即10萬股才可穩獲1手。
中國房地產商綠城中國(03900)分拆旗下房地產代建業務綠城管理的每股發售價定為2.5港元，貼近招股價2.2至3元的中間價定價，料淨集約10.97億元，香港公開發售部分錄得超額認購約10.2倍，每手1,000股計，1手中籤比率40%，要認購10手即1萬股才可穩獲1手。
內地房地產物業管理公司正榮服務香港公開發售部分錄得超額認購約101倍，每股發售價定為4.55元，接近招股價3.6至4.7元的上限定價，料淨集約10.71億元，每手1,000股計，1手中籤比率40%，要認購70手即7萬股才可穩獲1手。
電子煙生產商思摩爾國際每股發售價定為12.4元，以招股價上限定價，料淨集約68.62億元，香港公開發售部分錄得超額認購約115倍。每手1,000股計，1手中籤比率20%，要認購20手即2萬股才可穩獲1手。
中國廣告經銷商虎視傳媒(01163)每股發售價定為0.86元，接近招股價0.84至1元的下限定價，料淨集約8,350萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約5.18倍。每手2,500股計，1手中籤比率45.02%，要認購7手即1.75萬股才可穩獲1手。
中國蜀塔每股發售價定為0.3元，接近招股價0.25至0.4元的中間價定價，料淨集約2,100萬元，香港公開發售部分錄得超額認購約28.09倍。每手10,000股計，1手中籤比率60%，要認購7手即7萬股才可穩獲1手。
此外，宏力醫療管理(09906)指由於需要更多時間確定載有最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港發售股份分配基準的公告及獲取監管當局批准，故公司上市時間表將會延期。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！