【外匯點評】陳正犖：澳元短期或區間上落

澳洲央行議息維持利率不變，並表示不會加息，直至達到全民就業有進展，和通脹持續處於2至3%的目標區間。當局對經濟前景的觀點較市場預期樂觀，重申雖然復甦之路仍然不平，前景仍有不明朗，但經濟下滑的情況較預期輕微，並提及零售活動復甦，暗示當局認為最壞情況已過去。此外，當局未有提及於維多利亞州的最新疫情發展，亦沒有對澳元升值作出警告。

惟要留意，我們認為澳洲央行仍有加強寬鬆措施的空間。過去數月當局只買入500億澳元的國債，若金融狀況再度收緊，有機會擴大買債計劃。我們預期，面對好淡因素角力之下，澳元短期或保持區間上落格局。

澳元兌美元未有受澳洲央行議息影響，技術分析上，澳元兌美元受制於0.6977至0.7040阻力區，若收低於0.6924，有機會出現向淡技術信號，支持或為0.6858，下一支持或為0.6770。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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