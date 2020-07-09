【市前重點睇】金價揚升　港匯續強

●美匯指數跌至96.42；港匯觸發7.75；離岸人民幣(CNH)高見6.9955；美元兌日圓處107.3；歐元漲至1.1336；英鎊高見1.2615。金價高企1,810美元。布油升上43.29美元，紐油受制41美元。道指期貨上升。

●港匯強勢持續，於紐約市尾段再觸發強方兌換保證，香港金融管理局沽出42.94億港元，全日累計沽出金額157.64億港元，銀行體系結餘將於7月10日增加至1,648.9億港元。

●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克稱，隨着新冠肺炎病毒感染速度的加快，美國經濟似乎正在走平，或意味需要央行或財政當局採取更多行動。

●美國國家安全顧問表示，總統特朗普密切關注TikTok、微信及其他用來獲取美國個人數據、並涉嫌惡意用途的中國應用程序，並稱未來幾天和幾周內將有重大對華措施出台。

●美國5月消費信貸下降182.8億美元，預期下降150億美元，前值下降687.79億美元。以年化率計，美國5月消費信貸跌5.3%。

●美國10年期國債孳息率升2.46點子，報0.6644厘。

●港股ADR指數收報26,317點，升188點或0.71%。

●即月恒生指數夜期收報26,275點，升213點，高水146點，成交22,900張。

●紐約8月期油收報每桶40.9美元，升0.28美元或0.69%；布蘭特9月期油收報每桶43.29美元，升0.21美元或0.49%。

●紐約期金收報每安士1,820.6美元，升10.7美元或0.6%，創自2011年9月14日以來收市新高，連升4日。

●英國財政大臣宣布300億英鎊的新刺激計劃以幫助經濟擺脫衰退，其中包括94億英鎊的維持就業獎勵計劃。

●國際勞工組織(ILO)秘書長Guy Ryder指出，疫情衝擊使就業陷入「空前危機」。

●新經濟企業被視為是今次疫情贏家，惟事實上，自3月起截至上周，全球有近7萬名科技新創公司員工失業，包括美國矽谷在內的新創公司，裁員人數已超過2.55萬。

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