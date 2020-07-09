【市前重點睇】金價揚升 港匯續強
2020年07月09日 07:53
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●美匯指數跌至96.42；港匯觸發7.75；離岸人民幣(CNH)高見6.9955；美元兌日圓處107.3；歐元漲至1.1336；英鎊高見1.2615。金價高企1,810美元。布油升上43.29美元，紐油受制41美元。道指期貨上升。
●港匯強勢持續，於紐約市尾段再觸發強方兌換保證，香港金融管理局沽出42.94億港元，全日累計沽出金額157.64億港元，銀行體系結餘將於7月10日增加至1,648.9億港元。
●道指收報26,067點，升177點或0.68%；標指收報3,169點，升24點或0.78%；納指收報10,492點，升148點或1.44%，創收市新高。https://bit.ly/2O9Fcpa
●亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克稱，隨着新冠肺炎病毒感染速度的加快，美國經濟似乎正在走平，或意味需要央行或財政當局採取更多行動。
●美國國家安全顧問表示，總統特朗普密切關注TikTok、微信及其他用來獲取美國個人數據、並涉嫌惡意用途的中國應用程序，並稱未來幾天和幾周內將有重大對華措施出台。
●美國5月消費信貸下降182.8億美元，預期下降150億美元，前值下降687.79億美元。以年化率計，美國5月消費信貸跌5.3%。
●美國10年期國債孳息率升2.46點子，報0.6644厘。
●港股ADR指數收報26,317點，升188點或0.71%。
●即月恒生指數夜期收報26,275點，升213點，高水146點，成交22,900張。
●紐約8月期油收報每桶40.9美元，升0.28美元或0.69%；布蘭特9月期油收報每桶43.29美元，升0.21美元或0.49%。
●紐約期金收報每安士1,820.6美元，升10.7美元或0.6%，創自2011年9月14日以來收市新高，連升4日。
●英國富時100指數收報6,156點，跌33點或0.55%；法國CAC指數收報4,981點，跌62點或1.24%；德國DAX指數收報12,494點，跌121點或0.97%。https://bit.ly/2ZUGUQM
●英國財政大臣宣布300億英鎊的新刺激計劃以幫助經濟擺脫衰退，其中包括94億英鎊的維持就業獎勵計劃。
●國際勞工組織(ILO)秘書長Guy Ryder指出，疫情衝擊使就業陷入「空前危機」。
●新經濟企業被視為是今次疫情贏家，惟事實上，自3月起截至上周，全球有近7萬名科技新創公司員工失業，包括美國矽谷在內的新創公司，裁員人數已超過2.55萬。
●科技戰激化，中國經濟料頂得住。https://bit.ly/3iIerGp
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