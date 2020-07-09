設計都會就美國物業工程及支出總額訂補償協議

設計都會( 01545 )公布，租戶Target Marketing Systems(公司間接附屬)於7月7日(美國交易時段結束後)，與Realty Fund訂立一項補償協議，內容有關與位於美國270 Madsen Drive, Bloomingdale, Illinois 60108的建築物將進行的若干工程及支出總額訂立補償協議。

假設成本為10.3萬美元，及訂約方不簽訂或進行首份修訂協議，訂立補償協議將規定集團於其財務報表確認租賃改良工程為物業、廠房及設備，有關金額約10.3萬美元(約79.81萬港元)。

由於首份修訂協議仍處於磋商程序，尚未落實及訂立，公司將於適當時間作出進一步公告。

董事認為，該工程完工後，物業的整體安全(尤其是防火安全)將有所改善，並且必須滿足當地規定。該工程亦將優化該物業的用途(即用作倉庫)。此外，鑑於Realty Fund熟悉當地規定及相關分包商的當地聯繫，因此Realty Fund在進行工程方面處於更有利的位置。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626