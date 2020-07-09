【股民熱話】美國真的會打港元聯匯主意？港人如何保障財產安全？

周三(8日)早上一個重大消息，乃有報道指，美國總統特朗普的一些高級顧問，正在研究如何削弱港元聯繫匯率機制，以回應香港訂立《港區國安法》。

有指，美國研究打擊香港聯繫匯率制度的想法，可能通過限制香港銀行購買美元的能力來實施，惟此舉頗具爭議性。

● 美國有何顧慮？

香港既是全球第三大美元交易中心，地位僅次於倫敦及紐約。若美國限制香港的美元交易和結算，不但會嚴重打擊香港，更會損及美元作為國際貨幣的地位，尚未計及美資在港有龐大的投資，如今美資還在不斷加倉中國股市。任何類似的制裁，必然惹來中國的強力反制。如是者，到頭來美國不但沒法得益，更會搬石砸腳，損人害己！

●港元聯匯是否無堅不摧？

其實，在中美角力的大背景下，香港作為中外交易離岸中心的地位，終歸會受到挑戰，如今亦實實在在醞釀當中。美國既非香港的「老祖宗」，從來沒有義務要照顧香港、支援港元聯匯制度。在極端危機下，美國的任何決定只會視乎其本國利益，會否出現政治大於財金利益的極端情況，從而劍指港元聯匯機制，以圖廢掉中國這個境外金融中心。筆者的看法是，以目前的情況，可能性並不大，但並不等於以後完全沒有可能發生，這一點必須要弄清楚。

再講，雖然現時香港的外匯底存充沛，也有中國人民銀行的全力支持，可始終香港的外匯儲備會隨金融市場變化可升可跌，且只是存放在商業銀行，信用和系統性等風險還是不能完全排除。

講到尾，美國若要打港元聯匯機制的主意，必然是金融領域中一項「核」選擇，甚麼情況下會選用此破壞性極強的「武器」，要視乎中美是否還顧及共同利益，抑或無後顧之憂，你死我亡，這取態至為關鍵。

港元聯匯機制一旦生變，香港資產價格將會首當其衝，威脅到香港人身家財產。自住層樓「冇腳」唔會走，只有硬食；至於其他流動資產，除所需使用的港元外，適量分布於外幣及黃金等商品，自可起分散風險之效。

東網財經專欄作者 帥哥

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