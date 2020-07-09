基石藥業擬向國家藥監局遞交新藥上市申請

pralsetinib是一種每日一次口服、強效和高選擇性的靶向致癌性RET變異的在研藥物。

pralsetinib是由基石藥業的戰略合作夥伴Blueprint Medicines Corporation(美股：BPMC)開發的一款強效、高選擇性針對致癌性RET變異(包括可預見的耐藥突變)的在研藥物。此次研究的整體資料顯示，pralsetinib在RET融合陽性的NSCLC中國患者中的療效結果和安全性與先前ARROW研究中全球患者人群報告的資料結果一致。

基石藥業首席醫學官楊建新表示，目前國內尚無選擇性RET抑制劑獲批，基石藥業計劃於近期向中國國家藥品監督管理局(NMPA)遞交pralsetinib治療該適應症的新藥上市申請。同時將繼續全力推進pralsetinib在中國的研發進展，更廣泛地評估該產品在未經含鉑化療的RET融合陽性的NSCLC、甲狀腺髓樣癌和其他實體瘤患者中的療效，早日滿足這部分中國癌症患者亟待解決的臨床需求。

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