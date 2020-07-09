【專家點評】古勝：港鐵宜候低吸

尋日港股走勢反覆，喺26,000點水平拉鋸，一度下試25,800點支持位，最終收報26,129點，成交金額1,961億元。照咁睇，恒指似乎企穩26,000大關，後市若進一步企上26,300點，配合A股、美股做好，港股較大阻力在28,000點。

只不過，近日A股吹起政策牛市的集結號，市場亦都預計美股在11月大選前會摒棄紛爭，齊齊向「錢」看，老古自然都想係咁。但現實會唔會咁理想？講到尾，目前全球金融市場的最大風險來自地緣政治危機，其次就係疫情反覆對經濟的打擊。老古唔係叫大家唔好搭呢程順風車，而係叫大家凡事小心啲，避免瞓身入市。

港鐵昨日股價跌逾2%收報41.15元，睇近日走勢，該股形態似雙頂向下，未來關鍵是守住39元水平的頸線位；而以周線及月線來看，港鐵似乎已擺脫去年中至今的降軌，短炒可候40元邊才小注操作；長線投資則可留意頸線位能否守住，若穿頸線39元水平，則宜候37元以下再作部署。

東網財經專欄作者 古勝

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