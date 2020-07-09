中國飛鶴澄清沽空機構指控　保留採法律行動

就物流公司及收入確認，集團指公司僅對直接送往經銷商部分的產品於交貨時確認收入，由工廠倉庫往各分倉倉庫之間的物流屬於調撥，因而不會確認收入。對於行業資料，該公司認為尼爾森統計的數據可反映行業發展趨勢和競爭態勢，但未必能用於全面反映公司的實際運營情況。而公司未向中國商務部申報過營運數據，該報告中所謂的商務部數據並未提供明確來源或鏈接，其數據可信度成疑。

另外，截至2019年6月30日，集團共計擁有5,422名全職員工，集團與全職員工均已依法簽署僱用協議。該報告中所稱的50,000多名人員應該是包含集團經銷商和終端零售店的所有市場服務人員所得出的數字。集團與勞工及廣告相關的費用均已按照適用會計準則的要求入帳。

飛鶴泰來收入及退稅方面，集團指雖然泰來工廠尚在建設中，飛鶴(泰來)乳品有限公司於2016年成立後即開始進行貿易活動(即銷售集團的產品)，並由此產生收入及稅項。飛鶴泰來自2016年以來的退稅是基於該等貿易活動(而非基於生產活動)而產生的。此外，公司已查詢主要合作銀行關於公司截至2020年6月30日於該等銀行帳戶的銀行存款餘額情況，其中銀行存款餘額超過1億元人民幣，表明公司的現金狀況良好。

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