【專家點評】林嘉麒：科網股強勢可持續

市場再次徘徊在疫情與金錢之間，香港疫情有擴散情況，外圍情況更令市民擔心，惟市場不太介意。內地股市繼續亢奮，對未來經濟增長樂觀，兩市成交連續五個交易日突破萬億成交，上證指數逐漸向2018年2月高位進發。

就在投資者憧憬牛市到來，紛紛進場之時，內地多間上市公司的股東卻已經開始忙着減持或推出減持計劃。根據非正式統計，周初滬深兩市合共36家上市公司披露股東減持計劃，擬減持約70.24億元人民幣(下同)。包括：招商蛇口擬減持金額接近10億元；近日大漲的內地券商股同樣被沽售，國泰君安、華安證券被減持超過5億元。股東減持可視為股價價值見頂，或對前景抱有懷疑而行動。

不過，今次上市公司已披露的減持目的，是個人資金需要佔比最多，其他原因是企業經營發展需要、合夥企業進入退出期以及歸還股票質押等因素。事實上，經濟環境較年前仍有段距離，不論個人或企業的資金需求有增無減，既然股市能夠獲利套現是正常的舉動，暫時毋須過分擔心。何況，A股融資融券餘額已超過1.1萬億元，而北上資金一周流入超過300億，今年年初以來，更淨流入超過1,400億元，估計內地投資氣氛應可持續。

外圍方面，美國確診個案持續上升，市場對經濟再度停擺持有悲觀態度，引發了一批經濟學家呼籲美國決策者繼續向美國人直接發放現金，直到經濟好轉。經濟學家們認為，直接現金支付可以改善金融安全，增加消費者支出並可能加快經濟復甦。有153位經濟學家支持簽署信件，信中提及，政府應自動派發刺激性付款，直到有足夠的證據表明經濟正在復甦，而且提到即使企業開始重新營業，就業機會開始恢復，但經濟仍將受到嚴重影響，若人民沒有錢花，需求將繼續滯後。

事實上，美國國會的600美元失業救濟補助金發放將在本月底到期，目前失業的人短期要面臨現金短缺的風險，加上企業新增職位未見，美國經濟動力問題成疑。現時是美國國會休會期，時間為兩周，相信在7月下旬重開會議時，決策者將要解決問題。但對於投資者來說，屆時或是好消息，只要美國暫時願意繼續以錢救經濟，整體市場走勢仍會是反覆向好。恒指近日暴升暴跌後，昨日(8日)在26,000點似乎守得到，同時個股炒得起，氣氛未完下，相信大市未來有力外，個股尤其科網股強勢可持續。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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