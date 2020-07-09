【專家點評】金曹：大戶重注位值得留意
2020年07月09日 09:00
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近期諸多國際政治因素讓人覺得資金會撤離香港，最近向筆者查詢設立離岸戶口及移民的朋友亦明顯較多，但最近市場對港元需求卻持續增加，導致港元兌美元匯價升至7.75的強方水平，香港金管局周一在市場買美元沽港元，單日賣出93.47億港元。金管局六月開始已經多次入市。港股亦見暢旺，每日成交已突破2,000億元，A股成交更高達逾萬億元人民幣。
由於內地疫情受控，民眾解除家居令後需要發洩，股市出現資金推動，似乎七月趨勢向上不易扭轉。期權市場見到活躍CALL PUT交易區間，由24,000至26,000點，推高到25,000至27,000點。七月六日期指突破向上時，見25,790點出現大手成交，後市可用25,700至25,800點作好倉止蝕，先看26,800作目標，然後再推高。
大行摩根士丹利也立刻再修訂恒指目標價，睇好可見28,000點，指有三大利好因素：
(1)收益可預見度和流動性改善，由於控制疫情收效，中國將會成功重啟經濟。
(2)監管及政策支持。中國媒體《中國證券報》周一在頭版發表的一篇社論指出，在全球經貿關係更趨複雜的背景下，培育A股「健康牛」十分重要。美國參議院五月份通過的一項法案可能會迫使在美國交易所上市的中國公司退市，除阿里巴巴(09988)、網易(09999)、京東(09618)外，估計仍有超過30家公司會在香港第二上市；九月恒指加入新經濟股之後，估計也會在較高的市盈率水平交易。
(3)交易量增長，股票融資也見提高，今次升市有資金推動，中國股市牛市正在成形。
當然，最終原因可能是有大戶指定要在28,000點水平出貨，投行是商業機構，用力維持市場氣氛也算是專業服務。市場自由買賣，有買家也要有沽家才能成功交易，對很多期指期權的投資者來說，最重要是有活躍成交、有比較明確的趨勢。看對讓盈利奔跑，所謂止蝕不止賺，未見回調跌穿重要支持位25,700水平，可以繼續看大戶表演拉升的技術。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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