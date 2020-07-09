【專家點評】金曹：大戶重注位值得留意

近期諸多國際政治因素讓人覺得資金會撤離香港，最近向筆者查詢設立離岸戶口及移民的朋友亦明顯較多，但最近市場對港元需求卻持續增加，導致港元兌美元匯價升至7.75的強方水平，香港金管局周一在市場買美元沽港元，單日賣出93.47億港元。金管局六月開始已經多次入市。港股亦見暢旺，每日成交已突破2,000億元，A股成交更高達逾萬億元人民幣。

由於內地疫情受控，民眾解除家居令後需要發洩，股市出現資金推動，似乎七月趨勢向上不易扭轉。期權市場見到活躍CALL PUT交易區間，由24,000至26,000點，推高到25,000至27,000點。七月六日期指突破向上時，見25,790點出現大手成交，後市可用25,700至25,800點作好倉止蝕，先看26,800作目標，然後再推高。

大行摩根士丹利也立刻再修訂恒指目標價，睇好可見28,000點，指有三大利好因素：

(1)收益可預見度和流動性改善，由於控制疫情收效，中國將會成功重啟經濟。

(3)交易量增長，股票融資也見提高，今次升市有資金推動，中國股市牛市正在成形。

當然，最終原因可能是有大戶指定要在28,000點水平出貨，投行是商業機構，用力維持市場氣氛也算是專業服務。市場自由買賣，有買家也要有沽家才能成功交易，對很多期指期權的投資者來說，最重要是有活躍成交、有比較明確的趨勢。看對讓盈利奔跑，所謂止蝕不止賺，未見回調跌穿重要支持位25,700水平，可以繼續看大戶表演拉升的技術。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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