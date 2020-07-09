A股快報：三大股指報升　創業板指重上2700點關

滬深三大股指齊報升，滬綜指升16點或0.47%，報3,419點；深成指及創業板指倒升，深成指漲151點或1.13%，報13,557點；創業板指升48點或1.83%，報2,700點。

【09:25】A股快報：兩市升跌不一 融資餘額增307億人民幣

內地股市開市升跌不一，滬綜指輕微高開0.04點，報3,403點；深成指低開6點或0.05%，報13,399點；創業板指低開2點或0.09%，報2,649點。

人民銀行不開展逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0085，較上日上調122點子，連升3日。

截至周三(8日)，上交所融資餘額報6,577.56億元人民幣(下同)，按日增加172.65億元；深交所融資餘額報6,029.42億元，按日增加134.40億元；兩市合計12,606.98億元，按日增加307.05億元。

美國白宮經濟顧問庫德洛周三(8日)表示，美國「跟中國存在巨大困難」，但第一階段貿易協議沒有破裂。

此外，消息指美國總統特朗普的助手正在權衡削弱香港聯繫匯率制度的建議，並密切關注TikTok、微信及其他用來獲取美國個人數據並涉嫌惡意用途的中國應用程序，指未來幾天和幾周內將有重大對華措施出台。

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