【專家點評】陳蓓敏：中石化候低吸納

美國疫情未見受控，道指於25,800至26,300點水平上落，納指靠穩於萬點關口。歐洲股市牛皮。美國正式宣布退出世衞組織，將於明年7月6日生效，保護主義更見熱熾。紐約期金升穿1,800美元，創近9年高位，選舉後，對金價上升動力有保留。

自七月起，國內股匯皆強。美資投行出乎意料之外，對中國經濟罕有地發表唱好表現報告。上半全球疫情問題，冰封經濟，各國以寬鬆政策應付。中國第三季料增加流動性，可刺激經濟表現。受惠國內股市被看好，香港有資金持續流入，金管局連日承接美元沽盤，並向市場注資港元。港股周內表現忽上忽落，上下波幅區間為25,800至26,800點，高成交金額下，恒指走勢尚見動力。有投行紛紛上調恒指目標28,000至30,000點。近期香港新冠肺炎個案突見反彈增加，宜觀望疫情發展。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有中石化)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626