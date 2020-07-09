【專家點評】陳蓓敏：中石化候低吸納
2020年07月09日 09:30
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美國疫情未見受控，道指於25,800至26,300點水平上落，納指靠穩於萬點關口。歐洲股市牛皮。美國正式宣布退出世衞組織，將於明年7月6日生效，保護主義更見熱熾。紐約期金升穿1,800美元，創近9年高位，選舉後，對金價上升動力有保留。
自七月起，國內股匯皆強。美資投行出乎意料之外，對中國經濟罕有地發表唱好表現報告。上半全球疫情問題，冰封經濟，各國以寬鬆政策應付。中國第三季料增加流動性，可刺激經濟表現。受惠國內股市被看好，香港有資金持續流入，金管局連日承接美元沽盤，並向市場注資港元。港股周內表現忽上忽落，上下波幅區間為25,800至26,800點，高成交金額下，恒指走勢尚見動力。有投行紛紛上調恒指目標28,000至30,000點。近期香港新冠肺炎個案突見反彈增加，宜觀望疫情發展。
早前油價受人為操控，異常波動，平倉過後，終見回穩，紐約油價重返40美元水平，油股板塊仍落後。中石化(00386)業務覆蓋上中下游，擁有頂尖煉油及乙烯生產能力。昨日集團公布在西北油田所屬的順北油氣田，成功鑽探近40口8,000米以上的超深井，創亞洲陸上定向井最深紀錄。2018年高位計回調逾一半，周息率10厘，建議候低吸納，阻力位為4.18港元，止蝕為3.34元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。作者及客戶持有中石化)
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