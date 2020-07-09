港股格局：許繹彬籲持盈保泰　留意物管股

港股升勢持續，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬認為，本周港股急升的主因，受國內A股急升及成交急增所帶動，新科技股已累積一定升幅，升勢收斂相信屬人知常情。

他表示，近日傳統內銀內險突然買盤湧至，純屬「炒落後」引致；疫情有迹象再次肆虐全球，單是美國確診數字有增無減；防守一向鞏固的香港亦開始失守，批股減持消息日增，令人有點擔心。

畢竟大市由3月環境最惡劣近21,000點水平，反彈至近27,000點水平，完全好像沒有歇息；倘若全球疫情再度失控，香港確診數字不斷上升，導致通關無期；令原本正在復原的本地經濟，再次受到窒礙，港股亦受累種種不利消息，將借勢調整，投資者不能掉以輕心太過勇進，現階段建議「持盈保泰」，靜觀其變。

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