【專家點評】彭偉新：紫金礦業藉金價升勢向上

港股周二高開低收，加上過2,000億港元的成交額下，不少投資者擔心股市已見頂。不過，周二恒指見頂回落期間，反而見到有不少的大戶投資者力撐大市，令到在股市下跌超過360點下，仍然錄得超過20億港元的資流入藍籌股中。因此，指數回落並不真正反映出投資者對後市看淡，尤其是周三港股同樣在高開及上升至300點後倒跌，亦未有見資金流出，反而更積極在回調期間買入，因此，預期港股未見有任何見頂的預示，反而見到更多的 投資者在市場上趁回落撈貨，對後市反而是正面的支持。

預期恒指經過自7月2日後連續多日急升，不少的資金或會先行在舊經濟股上獲利，預期短線恒指會在26,100點水平附近徘徊，只要未有跌穿10天線，港股仍然會有進一步的上升空間，尤其是今次港股在資金大量湧入下，有機會逐步升返今年1月高位29,174點的水平。

市場對於美國新冠肺炎的疫情失控之憂慮再度回升，而美國財長及聯儲局均表示應再用更寬鬆的政策來應對疫情，以防止經濟增長無法在短期內重臨，因此，相信各國會在今年餘下時間會進一步加大量化的規模，令到貨幣的格價會進一步下跌，反而迫使資金把資金泊到黃金等避險資產中，令到金價進一步升近1,800美元一盎司水平，預期金價最終可升破1,800美元。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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