【專家點評】李偉傑：小米股價飆升之謎...

公司以智能硬件為依託，互聯網業務變現渠道和規模增量空間廣闊。隨着公司智能手機及電視等核心智能設備銷量及份額的上升、高端化戰略推進，及海外使用者規模不斷壯大，公司變現能力亦有望提高。

經過多年的拓展，截至1Q20，IoT智能物聯網設備連接超過2.52億台，2015至2019年收入 CAGR為63.49%。市場預計內地物聯網連接量未來五年CAGR為27.8%達199億元。筆者預計，未來公司IoT與生活消費產品業務，將由智能電視和智慧個人音訊設備以及其他產品類推動高速增長，公司為全球最大的消費物聯網平台，預期IoT與生活消費品業務持續推動公司強勁增長。

7月8日，小米剛好上市2周年。公司上市後，積極發展業務，業績喜人，5G優勢向好，且隨着8月臨近，小米或有機會染藍，投資前景向佳。走勢上，小米集團周三再破位，突破16元水平，收報16.1元，在資金帶動下，該股隨時向上突破18元以上，14.5元支持位。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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