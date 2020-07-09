【專家點評】鄧澤堂：港鐵公司或現調整
2020年07月09日 10:51
東網電視更多新聞短片
美國新型肺炎疫情再度轉差，部分地區撤回重啟經濟活動措施，市場對經濟前景存有憂慮，本港疫情亦有反彈迹象，港股借勢徘徊26,200點，但在近日A股強勢，以及北水持續流入港股下，預料近日成交充沛的恒指仍有力上試更高水平，惟環球疫情發展和中美關係等因素仍有機會令港股短期出現波動，相信再上試26,500點機會仍在，但七月中前未必有力突破阻力，高位不宜高追，中長線投資者可待回吐才考慮吸納。
港鐵公司(00066)發盈警，預計今年上半年，股東應佔淨虧損介乎2億元至7億元，且在疫情下，集團的經常性業務受到重大不利影響。隨後，在與勞方商討加薪方案的會議上，鬧得不歡而散，往後可能會有後續。
另外，更亦值得注意的是，早前集團作出公告指，鑑於集團就沙田至中環線項目尋求增加項目管理費一事，存在不確定性及其對集團潛在的財務影響，將在綜合損益表中作出最多13.71億元撥備，以反映沙中線項目完成其餘下項目管理責任所產生的額外費用，而盈警包含的數字，未計算有關撥備。看來集團股價近期將會弱勢，留意可能有下試風險。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！