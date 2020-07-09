【專家點評】鄧澤堂：港鐵公司或現調整

美國新型肺炎疫情再度轉差，部分地區撤回重啟經濟活動措施，市場對經濟前景存有憂慮，本港疫情亦有反彈迹象，港股借勢徘徊26,200點，但在近日A股強勢，以及北水持續流入港股下，預料近日成交充沛的恒指仍有力上試更高水平，惟環球疫情發展和中美關係等因素仍有機會令港股短期出現波動，相信再上試26,500點機會仍在，但七月中前未必有力突破阻力，高位不宜高追，中長線投資者可待回吐才考慮吸納。

另外，更亦值得注意的是，早前集團作出公告指，鑑於集團就沙田至中環線項目尋求增加項目管理費一事，存在不確定性及其對集團潛在的財務影響，將在綜合損益表中作出最多13.71億元撥備，以反映沙中線項目完成其餘下項目管理責任所產生的額外費用，而盈警包含的數字，未計算有關撥備。看來集團股價近期將會弱勢，留意可能有下試風險。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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