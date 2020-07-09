【港匯危機】大和：保聯匯令港元利率上升　有何後果？

投資銀行大和發表研究報告指出，從理論上看，美國當局可以通過SWIFT全球結算和付款系統限制或禁止美元與港元之間的兌換。可以想到這種選擇可能會給香港及中國內地帶來金融危機與巨大的損害，故好多評論稱之為「核選擇」。儘管這種情況並非不可能，但該行認為這種情況不太可能發生。

另一種選擇是更具針對性的措施。由於美國參、眾兩院均通過了《香港關係法》，因此，如果美國當局對公司和/或銀行實施直接制裁，理論上，這些實體在全球範圍內將沒有或僅有有限的美元融資渠道。

為使港元聯匯制度發揮作用，香港必須不受限制、且不受限制地進入全球美元資產池，因為其整個貨幣基礎都受到美元的支持。自信是港元與美元掛鈎存在的重要因素。如果信心開始減弱，那麼人們、貸方及投資者可能會將港元轉換為美元，以急於彌補其敞口。在這種情況下，該行相信金管局會保住港元與美元掛鈎，但最終港元利率將不得不上升，從而給銀行及香港的港元和美元債務敞口帶來真正的壓力。

金管局官員在最近接受外媒採訪時辯稱，若聯匯受壓，港元利率最終可能會上升。由於現在全球或美國的利率如此之低，他說「人們只需要再支付10%至15%的溢價」。作為參與，在1997年的亞洲金融危機中，銀行同業拆息曾一度飆升。

惟報告指出，由於港幣和美元的利率長期處於低位，因此現在的槓桿率比1997年高得多。截至5月底，港幣貸款總額為6.115萬億港元，外幣(主要是美元)貸款4.602萬億港元，1997年亞洲金融風暴時此兩數字分別為1.793萬億港元和2.484萬億港元。截至3月底，對中國企業的貸款總額為6.357萬億港元，而在1997年亞洲金融風暴時此數字幾乎為零。

如果港元利率上升10%至15%，債務風險將如何變化？為了保持聯匯，利率溢價須維持多長時間？如果銀行被限制使用全球美元被限制，接下來會發生甚麼事情？的確值得大家深思。

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