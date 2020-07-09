【專家點評】楊俊文：瘋市炒股勇者勝

內地A股瘋漲，連帶港股都跟升。個別港股如ATM等一眾新科技股，內房，內地金融，內險，新能源車等都出現瘋漲情況，短時間內出現數十巴仙甚至倍升。相反，以香港為主的股份如香港地產股，銀行股仍然是無運行。

金管局近期連番入市，銀行結餘將達1,600億元，加上港股現時日成交達2,000億元水平，證明資金非常充裕，至於升幅兩極化，則顯示投資者極度揀擇，令有買貴無買錯。情況如前幾年資金只買指數ETF，ETF則只買成分股，成分股日升夜升，非成分股則年年月月都無人問津，相信此情況與現在多少有點相似。所以很多投資者問應否留意落後股，答案是否定的。

至於高追熱門股，很多人都會說貴，估值高追唔落手等說話。而事實是追入有關股份的流金根本無考慮過估值問題，試問同一間公司半個月前是現在6折7折價錢，真的是半個月前被低估？還是資金為炒而炒？美團350倍還是500倍PE又真的有分別？350倍是便宜嗎？在瘋市中，講的是勇字當頭者勝。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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