【全球攬炒】上半年4001家日企破產　2009年以來首次增加

日本媒體報道，據東京商工調查公司數據顯示，2020年上半年日本全國企業破產數(負債總額為1,000萬日圓以上)為4,001家，按年增加0.3%，為雷曼危機後的2009年以來，即約11年來轉為增加。負債總額則減少13.7%至6,571億日圓。

數據又指，由於消費稅增加及新冠肺炎疫情打擊導致破產增加，與疫情相關的破產自2月到本月8日累計達317家。行業分類來看，鑑於民眾避免外出和停業的影響，住宿和餐飲等服務業增加3.8%至1,295家，佔整個破產數目逾三成；製造業和批發業亦所增加。至於信息通信業和運輸業大幅減少。

由於辦理破產等法律手續的法院一度因疫情減少處理業務，故5月破產數目為314家，是56年來最低；6月則按年增加6.3%至780家。

東京商工調查的負責人表示，雖然政府無息貸款資金周轉支援措施普遍落實，但相信經濟活動復原前，對中小企業的打擊很大，破產數目超過去年水平的情況可能會持續。

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