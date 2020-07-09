【專家樓評】失業率升　拖欠供款會否令銀行資產質素轉差？

政府統計處公布最新之失業率(3月至5月)上升至5.9%，逾15年新高，若失業人士是供樓一族，一旦備用資金不足便有機會出現拖欠問題，故此亦引起市場開始擔心銀行資產質素會否轉差。

根據統計數據，最近住宅按揭超過3個月的拖欠比率由0.03%僅微升至0.04%。在十年的樓按措施管理下，樓市投機成分消失，樓市以用家及有實力的長線投資者主導，平均供款佔入息比率處36%低水平。在這環境下，住宅按揭的拖欠比率一直處於極低水平。在樓按措施出現前，2006至2007年期間，超過3個月的住宅按揭拖欠比率主要介乎0.11%至0.2%；而在樓按措施推出之後十年，按揭拖欠比率一直處於介乎0.01%至0.03%極低水平，可見按揭用家的防守力確是提高了。

金融海嘯後，香港於2009年之失業率曾持續處於約5.2%水平，住宅按揭拖欠比率稍升至0.05%，仍處於相當低水平；當中原因亦基於環球放水救市令經濟和樓市均快速恢復，失業率於翌年已逐步回落。反觀97年金融風暴後，經濟連年一蹶不振，長達7年時間之失業率達5%以上，03年失業率升至逾8%，按揭拖欠比率於99年至03年主要在1%以上水平，01年5月之住宅按揭拖欠比率達1.42%，屬於歷史高水平。不過，這個數字比起其他國家其實仍屬於甚低水平，而以現時之拖欠比率0.04%對比當時的1.42%，亦顯然有相當大距離。

失業率上升等於市場上多了人失去工作入息，難免影響供款能力，但問題是，失業人士當中，屬於供樓人士佔多少比例？而失業供樓人士的備用資金可支撐多久？他們又可否於短期內找回工作？本地疫情較輕，但環球疫情仍未可確定，經濟反彈步伐有待觀察，故此失業率若再攀升或無可避免影響拖欠比率上升，但在多年樓按措施下，按揭用家的防守力較以往高，加上政府推出保就業紓困措施、銀行推出還息不還本過渡安排，相信拖欠比率即使上升仍會處於甚低水平。

中原按揭董事總經理 王美鳳

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