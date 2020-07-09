港元拆息︰1個月回升至0.41厘
2020年07月09日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.12厘水平；1星期報0.26厘；與樓按相關的1個月回升至0.41厘；3個月降至0.63厘。
9/7/2020
隔夜 0.12214厘
1星期 0.26107厘
2星期 0.32786厘
1個月 0.41554厘
2個月 0.52571厘
3個月 0.63768厘
6個月 0.86762厘
12個月 1.10429厘
8/7/2020
隔夜 0.12357厘
1星期 0.24125厘
2星期 0.31089厘
1個月 0.39179厘
2個月 0.54554厘
3個月 0.67036厘
6個月 0.88536厘
12個月 1.13875厘
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