港元拆息︰1個月回升至0.41厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回軟至0.12厘水平；1星期報0.26厘；與樓按相關的1個月回升至0.41厘；3個月降至0.63厘。

9/7/2020

隔夜 0.12214厘

1星期 0.26107厘

2星期 0.32786厘

1個月 0.41554厘

2個月 0.52571厘

3個月 0.63768厘

6個月 0.86762厘

12個月 1.10429厘

8/7/2020

隔夜 0.12357厘

1星期 0.24125厘

2星期 0.31089厘

1個月 0.39179厘

2個月 0.54554厘

3個月 0.67036厘

6個月 0.88536厘

12個月 1.13875厘

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