【港匯危機】野村：美國若制裁港金融機構　或需時17個月

投行野村近日就港元聯匯問題發出研究報告，就多個爭議問題作出分析。

●關於美國研究削弱港元聯匯機制效用，具體指的是甚麼？這種情況將如何出現？

野村認為，這只是美國政府對中國對香港實施《港區國安法》作出反應時可能考慮採用的多種方法之一。美國限制香港銀行使用美元的能力的措施可能會嚴重影響金融體系，可能會滲入其他全球金融中心，並增加針鋒相對的行動風險。隨着美國大選的臨近，針對香港金融體系的激進政策(通過HR7440)可能會對金融/市場/經濟產生重大負面影響，可能不利於特朗普連任。

●甚麼是「HR7440」？有哪些硬性措施？

「HR7440」(《香港自治法》)已送交特朗普總統簽署，可能對香港的銀行體系構成負面影響。該法案一經通過成為法律，就賦予美國國務卿和美國財政部長90天內的時間，以列出令中國未能履行其對香港基本法義務的外國人。美國國務卿提交調查結果後，必須確定與已確定的外國人進行過交易的外國金融機構(此後30至60天之間)。該法案指出，「在報告中包括外國金融機構之日起不遲於一年」，總統應在所列的十項中「施加不少於五項制裁」。

總體而言，這可能意味在對金融機構採取任何措施之前最多可能要花費約17個月的時間。所有列出的十項制裁措施對任何已確定的銀行都有負面影響。但是，野村認為，最重大的制裁，是美國總統可以「禁止任何受美國管轄的外匯交易」。這種禁止迅速外匯交易的禁令將是嚴重的，如果牽連到香港的大多數銀行，美元交易的困難將引發人們對港元與美元掛鈎的可持續性的質疑。

儘管這可能代表《HR 7440》所帶來的非常負面的情景，但特朗普總統(如果他不加快程序並再次當選)仍可以選擇其他制裁，以傳達其對中國對香港行動的負面看法，以減少對香港及全球金融體系的影響，這包括禁止美國金融機構批出貸款、禁止被指定為主要交易商、禁止作為政府資金的存放地、房地產交易、出口限制，以及對股權/債務投資的禁止等。

●港元是否被高估？可否與人民幣掛鈎？

野村目前估計，港元被高估了8.5%，這是基於我們四個模型的平均值：FEER、REER、經生產率調整的REER及PPP。由於與美元掛鈎，這並不奇怪。在將港元與人民幣掛鈎的話題上，如果美國向前推進針對香港的美元交易，這可能會實現。但是，鑑於目前該行不希望這種情況發生，並且認為對金融機構的制裁尚需時日，將人民幣釘住匯率應該仍然遙不可及。

該行注意到，港幣相對於人民幣被高估了。此外，鑑於圍繞中國金融業的不確定性，擴張性的政策立場(對人民幣的影響)以及缺乏完全的外匯可兌換性，目前與人民幣掛鈎仍然不利。

●香港對世界金融/外匯市場有多重要？

在最新的國際清算銀行三年一度的央行外匯交易調查中(2019年9月16日)，香港特別行政區仍是亞洲最大的外匯交易中心之一，在所有全球外匯交易中佔7.6%(平均每日交易量6,320億美元)，與新加坡(7.6%，6,330億美元)持平，在日本(4.5%，3,760億美元)之前(2019年4月的調查月份)(英國為43.1%，美國為16.5%)。

在香港，6,320億美元的日均交易量中，6,110億美元或96.6%涉及美元交易，按美元交易量計算，香港排名第三，僅次於英國和美國。自2016年上次調查以來，香港特別行政區的外匯交易量增速高於全球總量，協助其鞏固其在亞洲以的領先地位。野村將部分歸因於中國內地的外匯交易活動的顯著增加。在2019年4月的調查月份中，日均交易量達到1,360億美元，較2016年增長了87%。

作為全球第三大外匯交易中心，在英國和美國之後，它凸顯了香港在高度互聯的金融世界中的重要性。值得注意的是，美元/港元的日均交易量也從2016年的770億美元，急劇上升至2,190億美元，貨幣升至全球排名的第九位(從2016年的第13位上升到第二位)，在亞洲僅次於日圓(2019年為第三位)和人民幣(2019年排名第八)。

●如何監控即將發生事件的風險？

儘管最近幾周社會動盪得到了適當的遏制，但該行將繼續關注《港區國安法》的情況。該行認為，另一個重點是9月6日的香港立法會選舉，美國國務卿提到美國將監督該選舉是否以自由，公正的方式進行。美國大選之前的其他重要日期包括雨傘運動六周年(9月28日)和十一假期。

●當前對香港外匯和利率的策略看法如何？

外匯方面，該行繼續看到美元/港元升值存在有利的風險回報。該行不認為在可預見的將來，聯匯機制會被打破，但是現貨價7.750和12個月港元遠期溢價剛好超過200點子似乎太低了，該行將為增加的負風險做好準備，尤其港匯正在上升。不過，如有必要，例如被實施廣泛的金融制裁，引發資本淨流出，當局還可以採取其他非常規措施。金管局可以連續購買美元/港元，並發行票據，以吸收過多的港元流動資金。

最近資金持續流入，而香港與美國之間的利差和遠期匯率已經恢復到《港區國安法》前的水平。由於目前價格似乎沒有太大的風險溢價。未來幾個月中港美緊張局勢可能會繼續，因此該行對香港利率持輕微看跌看法。

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