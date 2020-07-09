【瑞銀推介】阿里剛突破　留意認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：本周初段恒指衝穿25,000點並企穩後，很快便在A股帶動下把26,000點關口亦一併攻破，更曾高見近26,800點水平，由6月底短短5個交易日便升超過2,000點。很多投資者都未必反應得切，做淡又擔心大成交升市仍有餘波，做好又擔心高追。

跟進本欄早前的分析，6月底起至7初的升市，跟3月起的反彈浪的分別在於升勢不再是集中在騰訊控股，而是比較全面，尤其中資金融股中，當中又以內險股走勢較受惠A股而比較強。雖然平保一周內由80港元升至90元，升幅達12%，但相比中國人壽最多近兩成的升幅，平保短線仍算落後。加上該股過去1年大部分時間在90元附近上落，剛升穿250天線約87.4元。今轉升勢又A股被捧「入牛市」所帶動，那相對「落後」的平保或仍可考慮。

筆者持有阿里巴巴。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626