公司預計期間之收益減少，主要是由於買賣及分銷燃油之交易量顯著減少，使集團公用事業及金融投資業務之收益下跌。儘管集團物業發展業務因交付予買家之珠海翠湖香山高端旅遊地產項目物業單位數目增加而確認重大收益及分類業績，惟公司亦預計期間盈利將大幅下跌至淨虧損，主要是由於九洲藍色幹線及藍色海洋旅遊分類之業績因香港及珠海政府採取應對2019冠狀病毒病的措施後而暫停或減少香港及珠海的渡輪服務班次而顯著下跌；集團酒店業務分類之業績受2019冠狀病毒病影響所引致遊客和當地顧客數目減少而顯著下跌；及集團公用事業及金融投資業務分類之業績因交通量減少及燃油市場需求減少而顯著下跌。

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