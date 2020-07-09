【全球首富】科技股造就更多富豪　但巴菲特排名跌至新低

美國「股神」巴菲特本周捐款29億美元(折合約226億港元)，意味着他自2006年以來，捐款的數量已達370億美元(約2,886億港元)。不過，可悲的是他在財富榜的地位也正在下跌。

據財經傳媒彭博報道，基於巴郡股價表現欠佳，以及巴菲特持續捐款，巴菲特在彭博億萬富翁排名，首度降到第8名，為自2012年這項指數建立以來，巴菲特排名最差的一次！

巴菲特在6月份的排名為第5，但近幾星期先被微軟前總裁保曼(Steve Ballmer)超越，本周又落後給Google共同創辦人Larry Page及Sergey Brin，這些變化也凸顯目前科技股的角色。

現在全球首富的前7名中，有6人靠的是科技股的漲勢。其中排名第一的貝佐斯(Jeff Bezos)今年淨資產增加680億美元，保曼則增加了180億美元。在彭博億萬富豪指數中，科技財富表現最好，今年已經增長25%。

保曼的財富大增，主要受惠於他自2014年離開微軟董事會以來，估計保留的4%股份。在他離開之後，微軟的股價已上漲接近5倍，讓他的財富升至765億美元。

巴菲特排名雖然急降，但他可能樂見這樣的發展。隨着他的財富不斷增加，他交出自己的財富的承諾變得更加艱難。他在給股東的最新一封信中說，他預計自己的遺產將需要12至15年的時間，才能處置他去世時持有的所有股份。

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