【風水輪流轉】美匯指數現「死亡交叉」　預示弱勢已成？

美國新冠肺炎疫情再度升溫，加上其他國家經濟增長展望轉趨明朗，部分投資者開始看淡美元，威脅到美元連年升勢。外電報道，市場認為美國確診病例數持續激增，將導致美元進一步走軟，若國會未能延長將即將到期的刺激措施，將是美元投資者另一場噩夢。

美匯指數已從近期高位回落6%，並在本周稍早出現技術面中所謂的「死亡交叉」，也就是 50日移動均線跌破200日移動平均線，代表可能進一步下跌。

報道引述美銀全球研究分析師指出，從1980年代至今，美元出現9次死亡交叉後有8次陷入一段疲軟期。美元轉弱，適逢特朗普政府支持度下跌，主要受抗疫表現欠佳、種族示威頻繁等影響，令特朗普順利連任的機會率下降，加上投資者日益看好歐洲疫後經濟增長，相對削弱了美元的動力。

美元今年3月曾因股市大跌引發的避險需求而升值，之後隨疫情減緩、投資者重拾風險胃納，美元走軟。最近投資者開始把美國防疫表現納入評估美元展望的其中一個因素。即使近期出爐的美國經濟數據相較於年初已經大幅反彈，部分投資者擔心美國暫緩經濟重啟，可能導致美元的升勢化為烏有。另一方面，歐元已由今年低位反彈6%。

TD Securities分析師最近下調美元對多個主要貨幣的預測，認為明年下半年歐元兌美元將為1.2，表示從多項指標來看，美元被高估10到23%不等。若美國國會無法把延長即將到期的企業和家庭援助措施期限，美元也可能會走弱。

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