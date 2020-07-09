港股格局：馮宏遠指阿里美團8月染藍機會大
2020年07月09日 12:37
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港股周四(9日)開市26,200點，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠預料，恒指短線頂位26,500點，低位25,800點。由於7月的第三周接近恒指期結日，月底有機會偏好，整固後再升到27,000點水平。另外，8月中便會進行恒指檢討，阿里巴巴(09988)和美團點評(03690)有很大機會納入藍籌，投資者可先行部署。
而早前中資內銀及內險藍籌急升，但現時卻有回落迹象。周四市場再熱炒與指數相關的新經濟股如騰訊控股(00700)，但預料短期未必能升到600元高位。他認為，舊經濟與新經濟股均需要整固，即使今日周四熱炒的銅礦股和鋁股，但這些股份並非指數權重股。而且市場仍擔憂例如美國或打擊港元的聯繫匯率制度，幸好北水流入強勁。
周四新經濟股做好，他建議投資者可以以衍生工具作投資，尤其可考慮以股票期權買入美團、阿里巴巴和京東(09618)，當中他比較看好美團，原因是美團已轉錄得盈利，相信股價仍有上升空間。
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