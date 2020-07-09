【高盛推介】阿里勢如破竹　購沽證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(8日)升約2.3%。周四(9日)早段發力急漲，高見258.8港元，繼周二(7日)再創上市新高，並為連續第7日上升，累計升逾21%。然而以本年初至今計，阿里表現仍相對較落後其他科網股，例如騰訊控股及美團點評。

觀察個股認股證資金流向，可見周三認購證獲不少資金部署，錄得超過4,400萬元資金流入，為當日最多資金流入的輪證相關資產。而認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約940萬元。

由於阿里股價急漲，因此投資者在部署時，宜重新審視產品條款，例如早前留意的認購證已變得價內，而認沽證則變得價外。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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