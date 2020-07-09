恒指公司：阿里美團小米列染藍之選　短期將推全新指數追蹤科企

根據恒指公司的恒生指數編算細則，一般股份要上市兩年才合納入資格。他解釋，阿里巴巴、美團及小米市值夠大，合乎快速納入機制，而網易及京東則連快速納入機制的最少上市3個月未足，故不會在是次納入恒指及國指。

黃氏提到，股份獲納入恒指須合乎一籃子因素，如市值要求、成交量、代表等，認為選擇多是好事，亦有助增加恒指及本港市場的動力。

至於追蹤科技創意企業的新指數，黃偉雄指，觀察到市場上對此有需求，因投資者對科技板塊有期望，現正積極研究客觀的選股原則，而納入股份數量則要視乎研究結果，強調推出時間「不會太耐」，因市場「等得幾心急」。

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